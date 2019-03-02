Günün Özeti

Kaynak: İHA

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledi."Enflasyon tekrar 6-7'lere düşecek"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Enflasyon tekrar 6-7'lere kadar düşecek. Çünkü bize böyle 19-20 buralarda enflasyon yakışmaz. Bunu da aşacağız. Enflasyonun hararetini inşallah daha da düşüreceğiz" dedi....81 ilde eş zamanlı "Aranan Şahıslar Operasyonu"Emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerince ülke genelinde eş zamanlı olarak "Aranan Şahıslar Operasyonları" yapıldı.1 Mart Cuma günü yapılan operasyonlarda görev alan 7 bin 327 ekip, 30 bin 53 personel, 6 bin 688 ikamette arama yaptı....Taraftarları taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü, 23 yaralıSpor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü taraftarını taşıyan otobüs Afyonkarahisar'da kaza yaptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi kişi yaralandı....AK Partili adaya silahla saldırıİzmir'in Menderes ilçesinde, AK Parti Menderes Belediye Meclis Üyesi Adayı Süleyman Sarıkaya kendisine pusu kuran bir kişinin tüfekli saldırısına uğradı. Sarıkaya, saldırıda iki ayağından vuruldu.(İHA)