Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
İstanbullularla bir araya geldi
İstanbul - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'daydı.
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Kılıçdaroğlu'nun sözlerine belgeli cevap
Ankara - Trump'ın terör örgütü PKK/YPG'yi kast ederek söylediği, "Türkiye Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yönden mahvederiz' sözlerine Devlet Bahçeli'nin tepki vermediğini iddia eden Kemal Kılıçdaroğlu'na MHP liderinden belgeli tepki geldi.
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8 bin bekçi alınacak
Ankara - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 81 il valiliğinde istihdam edilmek üzere, 8 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağını duyurdu.
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11 ilde sahte altın operasyonu: 125 gözaltı kararı
İstanbul - 11 ilde sahte altın operasyonu düzenleniyor. 125 kişi hakkında gözaltı kararı var.
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Okul servisiyle makas atan trafik magandası kamerada
İstanbul - Şile'de okul servisiyle ilerleyen sürücü, trafik güvenliğini hiçe saydı.Art arda makaslar atan şahıs, faciaya da davetiye çıkardı.
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Selde bilanço ağırlaşıyor: 32 ölü
Kandahar - Afganistan'da meydana gelen selde ölü sayısı 32'ye yükseldi.
(İHA)
Cumhurbaşkanı, Ankara, İstanbul, Güncel
Kaynak: İHA