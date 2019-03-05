Günün Özeti

Kaynak: İHA

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.İstanbullularla bir araya geldiİstanbul - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'daydı....Kılıçdaroğlu'nun sözlerine belgeli cevapAnkara - Trump'ın terör örgütü PKK/YPG'yi kast ederek söylediği, "Türkiye Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yönden mahvederiz' sözlerine Devlet Bahçeli'nin tepki vermediğini iddia eden Kemal Kılıçdaroğlu'na MHP liderinden belgeli tepki geldi....8 bin bekçi alınacakAnkara - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 81 il valiliğinde istihdam edilmek üzere, 8 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağını duyurdu....11 ilde sahte altın operasyonu: 125 gözaltı kararıİstanbul - 11 ilde sahte altın operasyonu düzenleniyor. 125 kişi hakkında gözaltı kararı var....Okul servisiyle makas atan trafik magandası kameradaİstanbul - Şile'de okul servisiyle ilerleyen sürücü, trafik güvenliğini hiçe saydı.Art arda makaslar atan şahıs, faciaya da davetiye çıkardı....Selde bilanço ağırlaşıyor: 32 ölüKandahar - Afganistan'da meydana gelen selde ölü sayısı 32'ye yükseldi.(İHA)