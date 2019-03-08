Günün Özeti

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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.Erdoğan'dan AK Parti'den ayrılanlara sert tepkiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şanlıurfa mitinginde yaptığı konuşmada, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde AK Parti'den ayrılanlara tepki göstererek, "Bu trenden inenler bir daha bu trene binemezler. Bu can bu tende oldukça, bir daha biz bu trene kabul etmeyiz" dedi....Yeni askerlik sisteminin detayları belli olduYeni askerlik sisteminde detaylar belli oldu. Buna göre bedelli askerlik ücreti "40 bin gösterge çarpı memur maaşı katsayısı çarpı 6" olarak hesaplanacak. Bu hesaplamaya göre bugün itibariyle bedelli askerlik ücreti 31 bin 343 lira olarak belirlendi....FETÖ'nün 20 sivil mahrem imamı hakkında gözaltı kararıDeniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli FETÖ üyesi askerleri örgüt adına yönlendiren 20 sivil mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi....3 ilde terör operasyonu: 25 gözaltıŞırnak polisince 3 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.(İHA)