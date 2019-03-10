Günün Özeti

Kaynak: İHA

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik."Ezan ve bayrak düşmanlarıyla sonuna kadar mücadele edeceğiz"Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ezan ve bayrak düşmanlarıyla sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi....Baltayla bindiği vapuru İstanbul'a götürmek istediİzmir'de bindiği vapurda ceketinden çıkardığı baltayı yolculara göstererek "Kimse yerinden kalkmasın bu vapur İstanbul'a gidecek" diyen şahıs, vapur içerisinde yolcu olarak bulunan polis memuru tarafından ekiplere ihbar edildi. Baltalı şahıs, daha sonra ikna edilerek baltayı teslim etti....Yola fırlayan çocuk otobüsün altında kaldıAilenin dikkatsizliği kötü bitti.(İHA)