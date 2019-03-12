Günün Özeti

Kaynak: İHA

Günün önemli gelişmelerini sizler için hazırladık.Gebze - Halkalı Banliyö Tren Hatları açıldıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gebze-Halkalı banliyö tren hattı eskiden 185 dakikada kat edilen bir mesafe iken şimdi 115 dakikaya inerek İstanbullulara net 1 saat 10 dakika kazandıracak" dedi...."Ya beka diyeceğiz ya da belaya razı olacağız"Yozgat'ta partililere seslenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk milletinin önünde iki seçenek var. ya beka diyeceğiz ya da belaya razı olacağız" dedi....Özel üniversitede yangın Trabzon'da özel bir üniversitede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ölü ya da yaralanın olmadığı yangında binada hasar oluştu....Son bir ayda 54 terörist etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığı, son bir ay içerisinde PKK/KCK terör örgütüne karşı yurt içinde ve Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda biri gri listede olmak üzere toplam 54 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı....Otobüs araca çarptı: 2 ölü, 3 yaralıAnkara'da EGO otobüsünün hafif ticari araca çarpması sonucu hastaneye kaldırılan 5 yaralıdan durumları ağır olan 2 kişi yaşamını yitirdi....Adana merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 58 gözaltı kararıAdana merkezli 8 ilde terör örgütü FETÖ'yle ilişkisi olduğu iddiasıyla meslekten atılan 58 polis hakkında gözaltı kararı verildi. Şafak vakti yapılan operasyonla çok sayıda kişi gözaltına alındı.(İHA)