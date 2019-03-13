13 Mart 2019, 17:26
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Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Bizi tahrik etmeyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizi tahrik etmeyin, biz bu oyuna gelmeyeceğiz ama bunun hesabını uluslararası camiada sizlere soracağız. Bu millet ayakta olduğu sürece hiç kimse ezanların semalarda yankılanmasına engel olamaz, Kudüs davasını bizlere unutturamaz" dedi.

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Çelik'ten Mansur Yavaş açıklaması: İftira olmadığı açık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mansur Yavaş'ın açıklamalarına işaret ederek, "'Bana iftira atıldı' diyor. İftira, tezgah gibi siyasi manipülasyonlar bizim kapımızdan giremez. Sorulan sorunun iftira olmadığı açıktır" dedi.

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Demet Akbağ'ın eşi hayatını kaybetti

İzmir'in Narlıdere ilçesi Çeşme Otoyolunda dün geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanan sanatçı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Ankara'da FETÖ soruşturması: 44 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

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İstanbul'da 40 adrese uyuşturucu baskını: 40 gözaltı

İstanbul'da 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 40 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 40 kişi gözaltına alındı

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Ankara'da DEAŞ'a Operasyon: 14 Gözaltı

DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri ve ülkeye yasadışı yollarla girdikleri tespit edilen 14 yabancı uyruklu zanlı, Terörle Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alındı.

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Köpeğini kurtarmak için yanan eve girdi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir kişi köpeğini kurtarmak için yanan eve girdi. Sosyal medya kullanıcıları tarafından kahraman ilan edilen adam olaydan hafif yaralarla kurtuldu.

(İHA) Kudüs, Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, Güncel
Kaynak: İHA