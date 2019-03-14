Günün Özeti

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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.Erdoğan'dan ek gösterge açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Polislerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte hemşirelerimizin de 3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde çözeceğimizi ifade etmek istiyorum. Seçimden sonra ele alacağımız konulardan birisi budur" dedi....Sahte altın şebekesine 11 ilde operasyonİstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, piyasaya 1.5 milyon liralık sahte ve ayarı düşürülmüş altın süren şebeke çökertildi. Operasyon anı güvenlik kameralarına yansıdı....Yakıt treni raydan çıktıAnkara'nın Sincan ilçesinde Kocaeli'nden gelen ve Kırıkkale'ye gitmekte olan yakıt treni raydan çıktı. Çağlayan alt geçidinde meydana gelen olayda, yakıt treninin 4 vagonu raydan çıkarak yan yattı...Üvey anne şiddeti kameradaAdana'da bir kadının üvey oğlunun boğazını sıkıp, kulağını çektiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler üzerine çocuk devlet korumasına alındı. Üvey anne tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.(İHA)