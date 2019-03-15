Günün Özeti

Kaynak: İHA

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. Saldırgan tüfeğine: "Türk Yiyici" ismini vermişYeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye saldırı düzenleyen 4 saldırgandan birinin kullandığı tüfeğin üstünde Türk ve Müslümanlara karşı mücadele etmiş tarihi kişiliklerin isimlerinin yazıldığı ortaya çıktı. Christchurch saldırganının tüfeğine "Türk Yiyici" ismini verdiği öğrenildi....Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'cilalı boyalı' benzetmesiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Milletin karşısına hep cilalı boyalı, makyajlı çıkıyorlar. Sonra gerçekler yağmur gibi yağmaya başladığında o cilalar dökülüyor, altından hakiki yüzleri çıkıyor" dedi..."Bu kadar kirli bir ilişki yumağı görmedim"Cumhur İttifakı'nın AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş hakkındaki iddialara ilişkin, "Yıllardır ticaretin, siyasetin içinde bulundum, hukuk tahsili yaptım, ancak bu kadar kirli bir ilişki yumağı görmedim" dedi....İşsizlik rakamları açıklandıİşsizlik oranı 2018 Aralık döneminde yüzde 13,5 seviyesinde gerçekleşti....İzmir'deki göçük faciasından acı haberİzmir'de, metro yer altı parkında yaşanan göçük sebebiyle toprak altında kalan işçilerden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Mehmet Çiftçi'nin (69) cansız bedeni toprak altından çıkartılırken, kayıp olan diğer işçi Mehmet Ali Yalçın'ın bulunması için çalışmalar sürüyor.(İHA)