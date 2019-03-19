Günün Özeti

Kaynak: İHA

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik."Yeni Zelanda hesap sormazsa biz sormasını biliriz"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'da camiye yönelik saldırıyla ilgili, "Bunun hesabını eğer Yeni Zelanda sormazsa öyle veya böyle biz bunun da hesabını sormasını biliriz" dedi....İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltıİstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde kent genelinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı....Ölü sayısı bini aşabilir !Mozambik'in İdea Kasırgası ile yüzde 90'ı harap olan Beria şehrinde ölü sayısının bini aşabileceği ifade edildi....ABD'li ünlü sanatçı Müslüman olduMichael Jackson başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan ABD'li ünlü sanatçı Della Miles, Türkiye'ye yerleştikten sonra Müslüman oldu....Eğlence mekanında kadınları tekme tokat dövdülerBeşiktaş'ta, ünlü bir eğlence mekanında geçtiğimiz ay kadınların dövüldüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çalışanlar ve kadınlar arasında yaşanan arbede ve sonrasında kadınların zorla dışarı çıkarıldığı görülüyor....Yaşlı adam çocuktan düşen 100 lirayı alıp kaçtıEsenyurt'ta bir markete alışveriş için gelen 10 yaşındaki çocuk reyonların arasında gezerken, cebindeki 100 lirasını düşürdü. Tam o sırada arkasında bulunan yaşlı bir adam yavaşça parayı alarak kaçtı. Bu kadarına da pes artık dedirten o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı....Camın arkasından kediyle böyle dalga geçti Kuyruğunu sallayan kedi, iştahla camın arkasındaki avını izliyor. Kendisine kilitlenen kediyle adeta dalga geçen sevimli papağansa bir görünüp bir kaybolarak o anı eğlenceli hale getiriyor. Afacan kedi pür dikkat öğle yemeğini midesine indirmeyi hayal ederken, izleyenleri gülümseten o anlar ev sahibi tarafından kayda alınıyor.(İHA)