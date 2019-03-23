Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
"Bu seçim, milli irade yüzsüzleri için yolun sonu olacak" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "Millet bunlara hak ettikleri cevabı sandıkta defalarca verdi. İnşallah bu seçim, milli irade yüzsüzleri için yolun sonu olacaktır" dedi.
... G.Saray
'ın borcu açıklandı Galatasaray
Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık
2018 itibarıyla borcunun 2 milyar 825 milyon 755 bin 791 TL olduğu açıklandı.
...
Motosikletli ölümden kıl payı kurtuldu
Kuzey Marmara
Otoyolu Odayeri mevkiinde frenleri aniden kilitlenen motosikletli, dengesini kaybedince yere düştü. Yerde birkaç metre sürüklenerek hafif yaralanan genç yaklaşık 2 metre ile bariyerlere çarpmaktan kurtulurken, kaza anı ise kask kamerasına yansıdı.
... Çin
'de tur otobüsü yandı: 26 ölü
Çin'de tur otobüsünde çıkan yangında 26 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı.
(İHA)
Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Kaynak: İHA