Günün Özeti

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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. Erdoğan'dan finans kesimine uyarı: Bedelini ödersinizCumhurbaşkanı Erdoğan, dövizde son günlerde yaşanan dalgalanma ile, ilgili finans sektörüne uyarılarda bulunarak, "Kalkıp da piyasadan dövizleri toplayıp 'döviz yükselecek' gibi provokatif eylemlerin içine giriyorsanız bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Hepinizin kimliğini biliyoruz. Seçim sonrası bunun faturasını size ağır keseceğim" dedi....Sandığa bir hafta kaldı: Nasıl oy kullanılacak31 Mart 2019 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Peki oy kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor?...Amatör maçta futbolcular hastanelik olduŞanlıurfa'da Amatör Küme'de mücadele eden iki takımın şampiyonluk maçında yaşanan kavga kameralara yansıdı. İki futbolcunun hastaneye kaldırıldığı olaylarda 9 futbolcu kırmızı kart görürken, bir yönetici de hakem tarafından dışarı çıkartıldı.(İHA)