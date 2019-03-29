Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
"CHP'nin adayına oy verdiğinizi sanacaksınız ama...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pendik'te yaptığı konuşmada "CHP'nin adayına oy verdiğinizi sanacaksınız ama belediyeyi Kandil'in militanları yönetecek" dedi.
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GSS borcu olanlara yıl sonuna kadar ücretsiz sağlık hizmeti
Genel Sağlık Sigortası borcu olan vatandaşlar yıl sonuna kadar ücretsiz sağlık hizmeti alacak.
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Ankara'da metruk binada yangın: 5 ölü, 11 yaralı
Ankara İstkitler'de terk edilmiş eski Atasanayi Sitesi'nde kağıt toplayıcılarının kaldığı metruk binada çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
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Dış ticaret istatistikleri açıklandı
TÜİK dış ticaret verilerine göre; 2019 Şubat döneminde ihracat yüzde 3,4 arttı, ithalat da yüzde 16,9 azaldı. Dış ticaret açığı yüzde 63,1 azalarak 2 milyar 134 milyon dolara geriledi.
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1 Nisan'da okullar tatil
Milli Eğitim Bakanlığı: "1 Nisan Pazartesi MEB'e bağlı okullar tatil edildi"
(İHA)
Kandil Dağı, Recep Tayyip Erdoğan, Pendik, Güncel
Kaynak: İHA