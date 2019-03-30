30 Mart 2019, 17:51
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Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

"Seçimden sonra ilk iş..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini mümkün olursa masada değil sahada mutlaka çözeceğiz" dedi.

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İstanbul'da dev terör operasyonu: 90 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 90 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü, 1 yılını doldurdu

Filistinlilerin İsrail işgaline karşı Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterileri birinci yılını doldurdu. 30 Mart 2018 yılından beri devam eden gösterilerde İsrail askerlerinin saldırıları sonucu 266 kişi yaşamını yitirirken on binlerce kişi de yaralandı.

(İHA) Güncel
Kaynak: İHA