Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
"YSK itirazlar üzerine kararını verecek" Yüksek Seçim Kurulu
(YSK) Başkanı Sadi Güven
, "İtirazı olmayan yerlerde mazbatalar verilecek" dedi.
... Kartal
'da çöken bina soruşturmasında iddianame hazır
Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 3 şüpheli hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
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Dev dalgalardan son anda kurtuldular İzlanda
'nın Jökulsarlon Gölü'nde bir grup turist
, bir buz kütlesinin göle düşmesi sonucu oluşan dev dalgalardan son anda kurtuldu.
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İş yeri sahibini bıçaklayarak gasp ettiler Kocaeli
'nin Gebze
ilçesinde girdikleri iş yerinde 2 kişiyi bıçaklayarak 150 bin TL para ve 4 cep telefonunu gasp eden 5 kişi, düzenlenen operasyonda başka bir gasp girişimi planladıkları esnada gözaltına alındı. Gasp anları ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
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Bugün Miraç Kandili
İslam alemi olarak Peygamber Efendimizin Cenab-ı Hakkın yüksek huzuruna kabulünü ifade eden kutlu geceyi idrak edeceğiz.
(İHA)
Kartal, YSK Başkanı, Güncel
Kaynak: İHA