Günün Özeti

Kaynak: İHA

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. Binali Yıldırım vatandaşlarla sahur yaptıYüksek Seçim Kurulu kararı ile yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakının adayı Binali Yıldırım, 23 Haziran seçimi öncesi vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor....Roman sahil güvenliği Türk balıkçı teknesini vurdu: 3 yaralıRomanya kıyı koruma görevlileri, Köstence yakınlarında balık avlayan bir Türk balıkçı teknesini birkaç saat takip ettikten sonra ateş ederek durdurduklarını, teknede bulunan 8 balıkçıdan 3'ünün hafif yaralandığını duyurdu. Yaralılar kıyı koruma botuna alındıktan sonra Türk balıkçı teknesinin battığı ifade edildi....TSK'da FETÖ operasyonu: 140 gözaltı kararıAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarındaki Fetullahçı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 140 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi....Genç kız kapısı açık minibüsten böyle düştüMaltepe'de tıka basa dolu minibüs, kapısı açık şekilde ilerlediği sırada bir genç kız minibüsten yola düştü. Genç kız arkadan gelen kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtulurken, kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı....15 yıl sonra Keban Barajı'nda 3 savak daha açıldıTürkiye'nin enerji ihtiyacının karışlanması için 45 yıl önce kurulan Keban Baraj Gölü'nde su miktarının maksimum seviyeye ulaşması nedeniyle açılan savak sayısı 6'ya ulaştı. 600 metre küple başlayan su tahliye işlemi bin 200 metreküpe yükselirken, 10 gün süreyle devam edeceği öğrenildi....Kanada'nın akciğerleri alevlere teslimKanada'nın Alberta eyaletinde çıkan orman yangınları hızla büyümeye devam ediyor.(İHA)