Günün Özeti

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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikBakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklamasıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemin kanunlaşmasıyla silah altındaki askerlerin terhis olup olmayacağına yönelik soruya "Olabilir" yanıtını vererek, sistemin hemen uygulamaya girip girmeyeceğine ilişkin, "Bunun kararını tabii Cumhurbaşkanımız ve Meclis verecek. Biz TSK olarak bu kanunun yayımlandığından itibaren yürürlüğe girmesiyle birlikte çıkabilecek sorunlara karşı tedbirlerimizi almaya çalışıyoruz" dedi....İstanbul Valiliği'nden 9 Yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin açılama İstanbul Valiliği, Eyüpsultan'da bir inşaat alanında açılan kazık direkleri çukuruna düşerek hayatını kaybeden 9 yaşındaki İhsan Baran Geldi'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı....Rami kışlası restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor Eyüpsultan'daki tarihi Rami Kışlası'nın restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Havadan çekilen görüntülerde işçilerin çatı iskeletinin montajını yaptığı görülüyor....THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı'dan müjdeTürk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, THY'nin bu yıl istihdamda rekor kıracağını belirterek, "Yeni havalimanını rekorlarla açtık ve yeni bir rekor da çalışan sayımızda olacak. Bu yıl istihdamımız 10 bini bulacak" dedi....Gaz ve freni karıştırdı, markete girdiBeylikdüzü'nde bir kadın sürücü fren yerine gaza basınca yol kenarında marketin içine girdi. Marketteki camlar ve birçok ürün kullanılamaz hale gelirken market sahibi tezgah arkasına atlayarak kurtuldu.(İHA)