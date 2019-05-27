Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
Demokrasi tarihinde kara leke: 27 mayıs
Bugün 27 Mayıs 2019. Türk demokrasi tarihine vurulan en büyük kara lekenin yıldönümü. Bundan tam 59 yıl önce milletin oylarıyla iktidara gelen Demokrat Parti
, cuntacı askerler tarafından devrildi. Sonrasında da bir başbakan ve iki bakanı sözde mahkemelerin verdiği kararlarla idam edildi.
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Yassıada'daki son durum görüntülendi
1960 ihtilali'nde dönemin Başbakanı Adnan Menderes
'i ve arkadaşlarını idama götüren sözde yargılamaların yapıldığı yer yassıada uzun yıllardır terk edilmiş haldeydi. Yeni adıyla demokrasi ve özgürlükler adası şimdi yeni yüzüne kavuştu.
................ Hazro
'da intikam pususu: 2 ölü, 2 yaralı Diyarbakır
'ın Hazro ilçesinde, pusu kurulması sonucu muhtar ve babası öldü, eşi ve 7 yaşındaki oğlu ise yaralandı. Olayın, muhtarın eniştesini dövdürdüğü, karşı tarafın da intikam almak için gerçekleştirdiği öğrenildi.
............... İdlib
'de 1 ayda 568 sivil öldürüldü
Esad rejimi ve Rusya
'nın İdlib bölgesinde gerçekleştirdikleri saldırılarda 1 ayda 568 sivil hayatını kaybetti.
.............. Fikirtepe
'de yangının çıktığı evin içi görüntülendi
Fikirtepe'de 4 binada çıkan yangında iki kişi hayatını kaybetti. Yangının çıktığı evin içi görüntülenirken, hayatını kaybeden kişilerin yakınları olay yerinde gözyaşı döktü.
(İHA)
Güncel
Kaynak: İHA