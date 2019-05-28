Günün özeti

Kaynak: İHA

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.Kuzey Irak'a kara ve hava harekatıMilli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesine karadan ve havadan operasyon başlatıldığını bildirdi....Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Pençe" operasyonu mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta teröristlerin yuvalandıkları bölgeye gerçekleştirilen "Pençe"harekatı ile ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı....İstanbul'da şafak vakti dev narkotik operasyonu: 80 gözaltıİstanbul'un 3 ilçesinde şafak vakti 500 polisin katılımıyla önceden belirlenen 100 adrese özel harekat polisi destekli eş zamanlı narkotik operasyonu düzenlendi....PFDK'dan Fatih Terim'e 3 maç ceza Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e, Medipol Başakşehir maçında 'rakip takım antrenörüne yönelik saldırısı' nedeniyle 3 resmi müsabakadan men cezası verdi....Turiste hakaret eden taksici hakkında hapis istemiAtatürk Havaalanı'ndan aldığı Senegalli turist Ousmane Alyly'e hakaret eden ve zorla bahşiş almaya çalışan taksici hakkında 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.(İHA)