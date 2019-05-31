31.05.2019 17:30
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Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava operasyonuyla bölücü terör örgütü PKK tarafından çeşitli amaçlarla kullanılan hedeflerin vurulduğu bildirildi.
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TEM otoyolunda otobüs devrildi : 1 ölü
TEM otoyolu Ümraniye Kuzey Çevre Otoyolu bağlantı yolunda geri geri giden otomobil otobüse çarptı. Kazada Otobüs devrilirken bir kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
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Binali Yıldırım: "Öğretmenlere toplu taşıma ücretsiz olacak"
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul'a yönelik yeni projelerini açıkladı. "Öğretmenlere toplu taşıma ücretsiz olacak" diyen Yıldırım, her yıl 100 bin İstanbulluya iş imkanı sağlayacaklarını da söyledi.
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Gayrisafi yurt içi hasıla ilk çeyrekte düştü
Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) birinci çeyrekte yüzde 2,6 azaldı.
(İHA) Günün özeti
Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Irak, TEM Otoyolu, Güncel