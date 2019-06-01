Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu Irak
kuzeyi Hakurk
bölgesinde planlandığı şekilde başarıyla devam eden Pençe Harekatı'nda 3 PKK
'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu.
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Mehmetçik yaylalarda terörist avında Türk Silahlı Kuvvetleri
yüksek rakımlı yaylalarda hava destekli operasyonlarına aralıksız devam ediyor.
............................... Kadir Gecesi
idrak edildi Bin aydan daha hayırlı olduğu buyrulan Kadir Gecesi, islam alemi tarafından idrak edildi. Dün gece vatandaşlar camilere akın etti. eller semaya, gönüller ise yüce yaratıcıya açıldı.
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Kapıkule'de uyuşturucu tacirlerine ağır darbe: Tam 8 milyon TL Ticaret Bakanlığı
Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük kapısında gerçekleştirilen operasyonda 66 kilogram 742 gram ecstacy hap yakalandı.
(İHA)
Kaynak: İHA
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