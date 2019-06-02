Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
Burası İstanbul
, burası Konstantinopol değil..." Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "Burası İstanbul, burası Konstantinopol değil, burayı böyle görmek isteyenler var. Böyle görmek isteyenlere karşı 22 günümüz var" dedi.
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3 ilçe ve 1 belde yeniden sandık başında
YSK'nın 31 Mart seçim sonuçlarını iptal ettiği Denizli
'nin Honaz
, Artvin
'in Yusufeli
ve Kırıkkale
'nin Keskin
ilçeleriyle Adıyaman
'ın Besni
ilçesine bağlı Kesmetepe
beldesinde halk sandık başına gitti.
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5 terörist daha ! Irak
'ın kuzeyindeki Hakurk
bölgesine yapılan Pençe Harekatı kapsamında PKK
'lı 5 terörist daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
... Binali Yıldırım
, Esenyurt
'ta vatandaşlarla iftar yaptı AK Parti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Esenyurt'ta katıldığı iftar programında, "Kendimiz için değil oy veren Esenyurtlular için, oy veren Küçükçekmece
için, oy veren 39 ilçede 8 buçuk milyon İstanbullunun hakkını arıyoruz" dedi.
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Tatilciler gitti, İstanbul boşaldı
İstanbul güne alışık olmadığı manzarayla uyandı. Dokuz günlük tatili fırsat bilenler gidince megakentte yollar bomboş kaldı.
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İstanbul Havalimanı'nda 10 milyonuncu yolcuya sürpriz
İstanbul Havalimanı'nı kullanan 10 milyonuncu yolcu Esra Yeşilöz
, bayram tatili için İzmir
'e gitmek üzere geldiği havalimanında sürpriz törenle karşılandı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Artvin
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