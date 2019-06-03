Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak
kuzeyi Hakurk
'ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda 1 terörist daha etkisiz hale getirilerek harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu" denildi.
..................... Cumhurbaşkanı Erdoğan
'dan Ramazan Bayramı
mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, " Türkiye
, maruz kaldığı terör saldırılarına, kuşatmalara, tuzaklara rağmen demokrasisi ve ekonomisiyle dimdik ayakta kalarak, kendi halkı yanında tüm dostlarının ve insanlığın umudu olmayı sürdürüyor" dedi.
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Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,95 arttı. TÜFE'de bir önceki yılın Aralık
ayına göre yüzde 4,99, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,71 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,91 artış gerçekleşti.
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Benzin ve otogazda indirim
Benzinde 9 kuruş, otogazda 12 kuruşluk indirim gerçekleştirildi.
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Kasırga evlerin çatılarını uçurdu Kanada
'nın başkenti Ottawa
'da etkili olan kasırga nedeniyle evlerin çatısı uçtu. Binalarda da hasar meydana gelirken, polis yaralanan olmadığını ifade etti.
(İHA)
Kaynak: İHA
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