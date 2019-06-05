Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
6 terorist daha etkisiz hale getirildi
Kuzey Irak
'ta terör örgütü PKK
'ya yönelik "Pençe Harekatı" 9. Günde devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı
6 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
.....................
Tatilin kaza bilançosu: 42 ölü
Dikkatsiz sürücüler, hatalı şerit değiştirmeler.Kurallar hiçe sayanlar. Bu bayramda ilk dört günde yollarda 42 kişi hayatını kaybetti, 311 kişi yaralandı.
............................... Küçükçekmece
'de 1'i minibüs 4 araç alev alev yandı
Küçükçekmece'de kağıt atıklarının bulunduğu alanda çıkan yangın park halindeki 1'i minibüs 3 midibüse sıçradı. Alev alev yanan araçların o anları kameralara yansırken, yangın sonrası araçlarda maddi hasar meydana geldi.
.........................
Partiler bu bayram da geleneği bozmadı, birbirleriyle bayramlaştı.
AK partinin sabah saatlerinde ilk konuğu CHP
oldu. AK Parti
heyeti ve CHP heyeti arasında yapılan bayramlaşmada AK Parti Genel Başkanı Yardımıcısı Jülide Sarıeroğlu
CHP li heyetine Adana
'dan getirildiği cezeryeden ikram etti. Partililer, İstanbul
seçimleri için vatandaşları oy vermeye çağırdı.
...................... Binali Yıldırım
'dan Sivaslılara "erken dönün" çağrısı
Sivas'ta halka seslenen AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Başkan Adayı Binali Yıldırım, tatil için İstanbul'dan ayrılanlara oy kullanabilmeleri için "erken dönün" çağrısı yaptı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Irak
, Cumhuriyet Halk Partisi
, Güncel