Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 43'e yükseldi Irak
'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 3, Zap bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında 2 PKK
'lı terörist etkisiz hale getirildi.
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Merdivenlerden bisikletle inmek isteyen genç basamaklardan takla attı Büyükçekmece
'de bisikletle park ve yollarda akrobatik hareketler yapan bisikletli gençlerden biri merdivenlerden ineceği esnada yaklaşık 30 basamaktan takla atarak yere düştü. Bayılarak başından hafif şekilde yaralanan genç, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, o anlar ise kask kamerasına yansıdı.
............................... Hindistan
'da termometreler 50'yi gösterdi
Hindistan'da termometrelerin 50'yi göstermesi üzerine halk aşırı sıcaklara karşı uyarıldı.
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Bu saklı güzelliğini kimse paylaşamıyor Bursa
ile Balıkesir
sınırları içerisinde bulunan tabiat harikası bölge iki şehir tarafından paylaşılamıyor.
(İHA)
Kaynak: İHA
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