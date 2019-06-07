Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. ABD
, Türk pilotlara F-35 eğitimi vermeme kararı aldı
ABD'nin F-35 eğitimi için ilave Türk pilotlarını kabul etmeme kararı aldığı bildirildi.
..................... Çin
'de bir ilk
Çin, ilk kez denizden uzaya roket fırlattı.
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75 yaşındaki Çinli kadın yamaç paraşütü yaptı Muğla
'nın Fethiye
ilçesine tatile gelen 75 yaşındaki Çinli kadın, yamaç paraşütüyle atlayış yaptı.
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Kümes hayvanlarına iki katlı ev yaptırdı Tokat
'ta kümes hayvanları için iki katlı ev yaptıran hayvansever, alt katında küçükbaş hayvanlarının üst katta tavuk, hindi, güvercin gibi kümes hayvanlarını besliyor.
(İHA)
Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri
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