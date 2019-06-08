Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik Lice
teröristlere dar edildi, 1 haftada 8 terörist etkisiz hale getirildi Diyarbakır
'ın en çok terör olaylarının yaşandığı Lice ilçe kırsalında jandarma tarafından yapılan başarılı operasyonlarla teröristlere büyük darbe vurulurken, geçmiş yıllarda yaklaşık 300 teröristin barındığı ilçe kırsalında bu sayının 10-15 arasına kadar düştüğünün değerlendirildiği bildirildi.
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'nin en uzun içme suyu tüneli tamamlandı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından inşa edilen ve Türkiye'nin en uzun içme suyu tüneli olan Gerede
Tüneli tamamlandı. Tünel sayesinde Ankara
2050 yılına kadar içme suyu problemi yaşamayacak.
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Tek teker üzerinde gitmek isterken kaza yaptı Bakırköy
'de trafik ışıklarında beklediği esnada tek tekerlek üzerinde kalkış yapmak isteyen motosikletli genç hakimiyeti kaybedince kaza yaptı. Kaza anı kask kamerasına yansırken, gencin E-5 Karayolu'nda araçların arasında makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü ortaya çıktı.
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Alev alan LPG'li araç bomba gibi patladı Diyarbakır- Silvan
karayolunda LPG'li bir otomobil aniden alev alırken araç, sürücünün inerek kaçtıktan sonra bomba gibi patladı. Ölen ya da yaralanın olmadığı patlama anı çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
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