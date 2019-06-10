10.06.2019 18:11
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Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
Ortak yayın tarihi ve moderatör belli oldu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay düzenledikleri ortak basın toplantısında Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun 16 Haziran Pazar günü saat 21.00'de canlı yayında bir araya geleceğini açıkladı.
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Türkiye İzlanda'ya nota verdi
Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçında İzlanda'ya konuk olacak olan A Milli Takımımıza, İzlanda'da yapılan muamele nedeniyle Norveç Büyükelçiliği aracılığıyla nota verildi.
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Meclis yarın yeni askerlik sistemini görüşecek
Askerlik Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'na gelecek. Askerlik Kanun Teklifi AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın imzasıyla TBMM Başkanlığı'na verilmiş, teklifin Milli Savunma Komisyonu'ndaki görüşmeleri tamamlanmıştı. Askerlik Kanun Teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda yarın görüşülmesi bekleniyor.
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"9 günlük bayram tatilinde 39 ilimizde 73 ölümlü kaza oldu"
Bayrampaşa Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde esnafları ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram tatilindeki kazalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu, "Bayramın 9 günlük tatilinde 39 ilimizde 73 ölümlü kaza oldu. Bu kazalarda 86 vatandaşımız hayatını kaybetti" dedi.
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Terör örgütüne darbe üstüne darbe
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı'nda imha edilen mağara ve sığınak sayısının 100'e ulaştığını açıkladı.
(İHA) Günün özeti
Kaynak: İHA
İzlanda, İstanbul, AK Parti, Güncel