Günün Özeti

Kaynak: İHA

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik MHP Lideri Bahçeli: " İzlanda 'da yaşanan rezaletler, tek kelimeyle skandal ötesidir" MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , "İzlanda'yı kınıyorum, bu ülkeye verilen notayı da çok yerinde ve isabetli değerlendiriyorum. İzlanda ne yaparsa yapsın yenilmekten, başını öne eğmekten, insanlığın ve uluslararası spor camiasının vicdanında mahkum olmaktan kurtulamayacaktır" dedi.... AK Parti 'den eğlenceli video Esprili sorular soruldu, dikkat çekici cevaplar geldi. Siyasi isimlere yöneltilen sorular gülümsetti.... Bandırma 'da otobüs kazası : 4 ölü 42 yaralı Balıkesir 'in Bandırma ilçesinde otobüs ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü 42 kişi yaralandı....Soylu'dan ABD 'ye mesaj; "Size haraç veren ülke olmayacağız"Bakan Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda yaptığı konuşmada, "Bizden haraç almak istiyorlar. Her 20 yılda bir, her 10 yılda bir, yüzde iki yüz devalüasyonlarla yüzde iki yüz elli paramızın değer kaybetmesiyle beraber bizden haraç kesmek istiyorlar. Ezanlar şahittir, şu minarelerin gölgesi şahittir, size haraç veren bir Türkiye olmayacağız" dedi.(İHA)