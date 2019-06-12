Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
Yeni Askerlik düzenlemesi Meclis'te
Yeni askerlik kanun teklifinin Meclis genel kurulundaki görüşmelerine başlandı. AK Parti
hem muhalefetten hem de kendi milletvekillerinden gelen taleplerin değerlendirilerek, bazı değişiklikler yapma hazırlığında.
...Van
'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
Van'ın Çaldıran
ilçesindeki hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.
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İstanbullular Ramazan Bayramı
'nda vapurlara akın etti Ramazan Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşların toplu taşıma aracı tercihi vapurlar oldu. Doluluk oranının yüzde 84'e ulaştığı şehir hatlarında 1 milyon 169 bin yolcu vapurla seyahat etmeyi tercih etti, 3 gün içinde bin 541 sefer gerçekleştirildi.
...İstanbul Boğazı
'nın koruyucuları deniz polisleri
İstanbul Emniyeti Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri denizde ve sahilde suçlulara bir an olsun göz açtırmıyor. Deniz polisi kimi zaman boğazda dolaşan bir balıkçı teknesinde kimi zaman da sefer yapan yolcu vapurunda asayiş uygulaması yapıyor.
(İHA)
Kaynak: İHAVan
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