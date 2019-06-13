Günün Özeti

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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikBakan Çavuşoğlu'ndan ABD'nin S-400 mektubuna yanıt Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin S-400 mektubuna ilişkin, "Bu mektubun üslubunu kabul etmiyoruz. Hiç kimse Türkiye'ye ültimatom veremez. Türkiye S-400 almıştır. S-400'ler Türkiye'ye gelecektir. Türkiye bu tür mektuplarla aldığı karardan vazgeçmez. Kısa zamanda bakanımız cevaben mektubunu gönderecektir. Amerika'ya önerimiz oldu, endişeniz varsa ortak çalışma grubu kuralım dedik, uzmanlar rapor getirsin. Trump 'evet' diyor, başka kurumlar 'hayır' diyor" dedi....Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile telefonda görüştü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar'ın, ABD'li muhatabı tarafından gönderilen mektuptaki müttefiklik ruhuna uygun olmayan üsluptan duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği görüşmede, başta ABD ve Türkiye arasındaki ikili konular olmak üzere bölgesel güvenlik ve savunma işbirliği konuları ele alındı....Kredi kartında taksit sayısı artırıldı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı taksit sınırlandırmasında düzenlemeye gitti. Kurum, taksit sınırını, mobilya alımlarında on iki aydan on sekiz aya, elektronik eşya alımlarında üç aydan altı aya çıkardı....Sel, Çin'i yıkıp geçmeye devam ediyor: 49 ölüÇin'de Haziran ayının başından beri etkili olan şiddetli sağanaklar yüzünden en az 49 kişi hayatını kaybetti, kaybolan 14 kişiden ise hala haber alınamadı....Vayu kasırgası yaklaşıyor, tahliyeler sürüyorHindistan hükümetinin resmi kaynakları tarafından dün yapılan açıklamada, yaklaşan Vayu Kasırgası nedeniyle ülkenin batısındaki Gujarat eyaleti ve Diu Adası'ndan yaklaşık 300 bin kişinin tahliye edileceği belirtilmişti. Dün başlayan tahliye çalışmaları bugün de devam ediyor, kasırganın etkileyeceği bölgedeki insanlar 700 yardım sığınağına yerleştirilecek....Motosikletlinin 'tek teker terörü' kamerada Üsküdar'ın caddelerinde ilerleyen motosikletli maganda vatandaşların şaşkın bakışları arasında tek teker üzerinde yol aldı. Motosikletli magandanın kasisten geçerken bile tek teker üzerinde olması dikkat çekti. O anlar kask kamerasına yansıdı.(İHA)