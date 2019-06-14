14.06.2019 18:50
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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikPençe Harekatı'nda 118 mağara ve sığınak imha edildiIrak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK'nın mağara, sığınak, barınak, mayın ve el yapımı patlayıcılar tespit edilerek imha edilmeye...

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
Pençe Harekatı'nda 118 mağara ve sığınak imha edildi
Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK'nın mağara, sığınak, barınak, mayın ve el yapımı patlayıcılar tespit edilerek imha edilmeye devam ediliyor.
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Yeni askerlik yasası görüşmeleri sürüyor Yeni askerlik yasası görüşmeleri Meclis'te devam ederken, Milli Savunma Bakanı'nın milletvekillerini bilgilendirme toplantısında konuyla ilgili itirazlar değerlendirildi. 6 ayını dolduran askerlerin terhis edilmesinin güvenlik zafiyetini yol açabileceği endişesi üzerine Akar, terhis olanların yerine uzmanların geleceğini söyledi.
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İran petrol tankerlerinin patlamasına ilişkin suçlamaları reddetti
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif İran'ın petrol tankerlerine yönelik saldırıdan sorumlu olmadığını söyledi.
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18 milyon öğrenci karnelerini aldı
2018-2019 ikinci yarı yılı sona erdi. Ülke genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini aldı.
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ATM'de unutulan paranın sahibini arıyor
Çorlu'da ikamet eden ve erkek kuaförü olarak çalışan esnaf Alpaslan Koban bayram tatili için gittiği Edremit'te işlem yapmak için sıra beklediği ATM'de unutulan ve kendisine verilen paranın gerçek sahibini arıyor.
(İHA)Günün Özeti
Kaynak: İHA
PKK, Hakurk, Güncel

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