Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikSüleyman Soylu
: "Bu yıl 50 bin düzensiz ve kaçak göçmeni göndereceğiz"İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu, Eyüpsultan'da şoförler ve esnaf odalarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Bakan Soylu, "Düzensiz göçmenler ve kaçak göçmenler geçen yıl 4 bin 500'ü İstanbul
'dan gönderildi. Bu yıl 50 bin göndereceğiz. İstanbul'u kimse kaçak göçmen merkezi olarak görmeyecek" dedi.
...Brezilya
'da sel felaketi: 7 ölü
Brezilya'nın kuzeyindeki Recife kentinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 3'ü çocuk olmak üzere 7 kişi yaşamını yitirdi.
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Akrabalar arasında kavga
: 6 ölü, 10 yaralıŞanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde iki akraba aile arasında anlaşmazlık nedeniyle silahlı kavgada ve sonrasında yaralıları taşıyan araçların çarpması sonucu toplamda 6 kişi öldü.
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Şiddetli yağış ekili alanlara zarar verdiYozgat
'ın merkeze bağlı Topçu, Türkmenaraplı, Gökçekışla ve Çalılı köylerinde sağanak yağış domates, biber, fasulye ve salatalık gibi ekili tarlalara zarar verirken, bazı evlerde de su baskınlarına neden oldu.
............Ambarlı Limanı
'nda 90 kilo kokain ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince bayram tatilinde Ambarlı Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda 90 kilogram kokain ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 45 milyon lira olduğu belirtildi.
(İHA)