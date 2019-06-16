16.06.2019 18:40
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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikAlev alan lokanta yanındaki büfeyi de tutuşturdu Ankara'nın Altındağ İlçesinde yanan esnaf lokantasının alevleri bitişiğinde bulunan büfeyi de tutuşturdu.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
Alev alan lokanta yanındaki büfeyi de tutuşturdu Ankara'nın Altındağ İlçesinde yanan esnaf lokantasının alevleri bitişiğinde bulunan büfeyi de tutuşturdu. Olay, sabah saat 05.00 sularında Ankara'nın Altındağ İlçesi Anafartalar Mahallesi Eşdost Sokak üzerinde bulunan bir esnaf lokantasında meydana geldi.
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Çamlıca Kulesi'nde test çalışmaları yıl sonunca başlıyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Çamlıca Kulesi inşaatında incelemelerde bulundu. Projenin yüzde 85 oranında tamamlandığını açıklayan Bakan Turhan, yıl sonunda kuledeki test çalışmalarına başlanacağını; 2020 yılı ortalarında ise Çamlıca Tepesi'nde görüntü kirliliği oluşturan antenlerin büyük oranda kaldırılacağını söyledi.
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Diyarbakır'da yılın ilk buğday hasadı yapıldı Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde buğday hasadı başladı. Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, yılın ilk hasadını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, bu yılın buğdayın beklenenden daha verimli olduğunu söyledi.
(İHA)Günün Özeti
Kaynak: İHA
Altındağ, Ankara, Güncel

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