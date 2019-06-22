Günün Özeti

Günün önemli haberlerini sizler için derledik Büyükçekmece
'de büyük fabrika yangını: 4 ölü
Büyükçekmece'de bulunan 4 katlı plastik fabrikasında gece saatlerinde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti 4 itfaiye erinin ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.
... İstanbul
sandık başına gidiyor İstanbul, 23 Haziran pazar günü sandık başına gidiyor.
...
Tatilini yarıda kesen vatandaşlar, oy kullanmak için İstanbul'a dönmeye başladı
stanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanının belirleneceği yerel seçime bir gün kala sandığa gitmek için tatilini yarıda kesip megakente gelen çok sayıda vatandaş, İstanbul Havalimanı'nda hareketlilik oluşturdu.
... Nevşehir
'de trafik kazası: 30 yaralı
Nevşehir'in Acıgöl
ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 30 kişi yaralandı.
(İHA)