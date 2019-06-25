25.06.2019 18:46
Haberler » Güncel » Haber

Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
S-400'de geri adım atmayacağız"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , "S-400 meselesi doğrudan egemenlik haklarımızla ilgili bir konudur, bundan geri adım atmayacağız" dedi.
...
Askerlikte yeni dönem Yeni askerlik sistemine ilişkin düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 335 oyla kabul edildi.
...
Feci kaza: Aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
İzmir 'in Kemalpaşa ilçesinde iki aracın çarpıştığı feci trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, diğer otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.
...
Evin tavanı çöktü, anne ve oğlu yaralandı
Mersin 'de tek katlı bir evin tavanının çökmesi sonucunda anne ve oğlu yaralandı. Tavanın orta bölümünün tamamı yere çökerken, şans eseri olayda can kaybı yaşanmadı.
...
Terör örgütü PKK 'ya ağır darbe
Irak 'ın kuzeyi Gara bölgesinde düzenlenen hava harekatında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ayrıca bugün düzenlenen operasyonlarda Diyarbakır 'da 2, Hakkari 'de 3, Tunceli 'de 1 olmak üzere toplam toplam 6 terörist etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
...
Peynir ve sütte 'brusella' tehlikesi
Eskişehir 'de yedikleri peynirden dolayı brusella hastalığına yakalanan 6 kişiden sonra tekrar gündeme gelen brusella tehlikesi konusunda uzmanlar uyarıyor.
(İHA)Günün özeti
Kaynak: İHA
Anne , Türkiye , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
19:52 DHA YURT BÜLTENİ - 21
19:49 MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin dava
19:49 Siirt'te şüpheli bidon
19:47 YOZGAT SERİNLEMEK İÇİN GÖLETE GİREN SURİYELİ ÇOCUK BOĞULDU
19:46 Gezi olayları davasında Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına, Yiğit Aksakoğlu'nun...
19:45 Baba- oğlu boğulmaktan kurtardılar
19:43 ÇANAKKALE Ezine'de zeytinlik ve ot yangını