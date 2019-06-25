Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
S-400'de geri adım atmayacağız"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "S-400 meselesi doğrudan egemenlik haklarımızla ilgili bir konudur, bundan geri adım atmayacağız" dedi.
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Askerlikte yeni dönem Yeni askerlik sistemine ilişkin düzenleme Türkiye
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 335 oyla kabul edildi.
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Feci kaza: Aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı İzmir
'in Kemalpaşa
ilçesinde iki aracın çarpıştığı feci trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, diğer otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.
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Evin tavanı çöktü, anne ve oğlu yaralandı Mersin
'de tek katlı bir evin tavanının çökmesi sonucunda anne ve oğlu yaralandı. Tavanın orta bölümünün tamamı yere çökerken, şans eseri olayda can kaybı yaşanmadı.
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Terör örgütü PKK
'ya ağır darbe Irak
'ın kuzeyi Gara bölgesinde düzenlenen hava harekatında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ayrıca bugün düzenlenen operasyonlarda Diyarbakır
'da 2, Hakkari
'de 3, Tunceli
'de 1 olmak üzere toplam toplam 6 terörist etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
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Peynir ve sütte 'brusella' tehlikesi Eskişehir
'de yedikleri peynirden dolayı brusella hastalığına yakalanan 6 kişiden sonra tekrar gündeme gelen brusella tehlikesi konusunda uzmanlar uyarıyor.
(İHA)