16.07.2019 17:35
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Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikİşsizlik oranı Nisan'da 3,4 puan arttıTürkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 116 bin kişi artarak 4 milyon 202 bin kişi oldu.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
İşsizlik oranı Nisan'da 3,4 puan arttı
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 116 bin kişi artarak 4 milyon 202 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 3,4 puanlık artış ile yüzde 13 seviyesinde gerçekleşti.
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Esad rejimi ve Rusya'dan İdlib'e saldırı: 12 ölü, 15 yaralı
Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib ve Hama kentine düzenlediği hava saldırısında 12 sivil öldü, 15 sivil yaralandı.
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Temmuz ayında Uludağ'a çıkanlar kışı yaşadı Uludağ'a Temmuz ayında çıkanlar yağan yağmur ve soğuk hava sebebiyle kıştan kalma bir gün yaşadı.
(İHA) Günün Özeti
Kaynak: İHA
Türkiye, Uludağ, Güncel

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