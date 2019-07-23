Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 33 gözaltı Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 23 ilde yapılan operasyonda çoğu muvazzaf 33 kişi gözaltına alındı.
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Deniz Kuvvetlerinden Doğu Akdeniz'e kesintisiz refakat
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı personeller Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmasını sürdüren gemilere havadan, su üstü ve su altından kesintisiz olarak refakat ediyor.
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'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu İstanbul Emniyet Müdürlüğünce 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
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"Brexit'i tamamlayacağız" İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson'ın ilk açıklaması, 31 Ekim'de tamamlanması beklenen Brexit'le ilgili oldu.
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271 milyon sahte Amerikan dolarıyla ilgili FETÖ detayı
İstanbul Esenyurt'ta bir baskı tesisinde ele geçirilen 271 milyon sahte Amerikan dolarıyla ilgili yeni operasyon görüntüleri ortaya çıktı.
(İHA)