Günün Özeti

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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikAmbarlı Limanı'nda demirli gemi alev aldı Avcılar'da Ambarlı Limanı'nda demirli gemide yangın çıktı.28.07.2019 18:20
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
Ambarlı Limanı'nda demirli gemi alev aldı Avcılar'da Ambarlı Limanı'nda demirli gemide yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın havadan görüntülendi.
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Trafiğe açılması beklenen FSM'de son çalışmalar yapılıyor Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde yol bakım çalışmaları kapsamında asfaltlama çalışmaları sona erdi. Yol şerit çizgilerinin çekildiği görülen köprüdeki son durum ise havadan görüntülendi.
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"Tek teker" üstünde yarışıp "makas" attı İstanbul'un çeşitli noktalarında motosikletli bir maganda, araçların arasında tek tekerlek üstünde giderek trafiği tehlikeye düşürdü. Jandarma trafik timlerinin önünden de bu şekilde geçen maganda, bununla da yetinmeyip bir de trafikteki araçlarla tek teker üstünde yarışarak "makas" attı. O anları sosyal medyadan paylaştı.
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Sıcaktan bunalan bebek su dolu kovada serinledi Nem ile birlikte hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi geçtiği Adana'da bir bebeğin su dolu kovada serinlemesinin yer aldığı görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
(İHA)
Ambarlı Limanı'nda demirli gemi alev aldı Avcılar'da Ambarlı Limanı'nda demirli gemide yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın havadan görüntülendi.
...
Trafiğe açılması beklenen FSM'de son çalışmalar yapılıyor Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde yol bakım çalışmaları kapsamında asfaltlama çalışmaları sona erdi. Yol şerit çizgilerinin çekildiği görülen köprüdeki son durum ise havadan görüntülendi.
...
"Tek teker" üstünde yarışıp "makas" attı İstanbul'un çeşitli noktalarında motosikletli bir maganda, araçların arasında tek tekerlek üstünde giderek trafiği tehlikeye düşürdü. Jandarma trafik timlerinin önünden de bu şekilde geçen maganda, bununla da yetinmeyip bir de trafikteki araçlarla tek teker üstünde yarışarak "makas" attı. O anları sosyal medyadan paylaştı.
...
Sıcaktan bunalan bebek su dolu kovada serinledi Nem ile birlikte hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi geçtiği Adana'da bir bebeğin su dolu kovada serinlemesinin yer aldığı görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
(İHA)
Ambarlı Limanı, Avcılar, Güncel
Kaynak: İHA