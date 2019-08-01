Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

YAŞ kararları açıklandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "14 General ve Amiral bir üst rütbeye yükseltildi.12 General ve Amiralin görev süreleri 1 yıl, 313 Albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatılmıştır" dedi.

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Şehit ailelerinden AYM'nin kararına tepki

Şehit aileleri Anayasa Mahkemesi'nin "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenle ilgili aldığı "hak ihlali" kararına tepki gösterdi.

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Maaşını alamayınca hem kepçeyi hem polis memurunu kaçırdı

Denizli'de çalıştığı inşaat firmasından maaşını alamadığını iddia eden şahıs, fabrika önündeki iş makinesini kaçırdı. Şahıs kendisini durdurmak için kepçenin üzerine çıkan polis memurunu da kilometrelerce yanında götürdü. Şahsı, 5 polis ekibi ile yanındaki polis memuru, kimse zarar görmeden yaklaşık 4 kilometre sonra başarılı bir şekilde durdurabildi.

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Doğal gaza zam geldi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz fiyatlarına yüzde 13,73 ila yüzde 14,97 oranında zam yapıldığını duyurdu.

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Dev projede son 72 saat...

İstanbul ile İzmir arasını 3,5 saate düşürecek ve 10 milyar dolarlık yatırımla Türkiye'nin en büyük projesi olan İstanbul İzmir otobanında sona gelindi.

(İHA)

Kaynak: İHA