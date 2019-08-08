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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikMilliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, düzenlenen basın toplantısıyla gündemi değerlendirdi.

08.08.2019 17:50
Günün Özeti
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, düzenlenen basın toplantısıyla gündemi değerlendirdi. Bahçeli, "Ülkücü kardeşlerimi aramıza bir kez daha çağırıyorum, İP'te hayır, huzur, gelecek olmadığını ifade ediyorum" dedi.
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(İHA)

Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Güncel

Kaynak: İHA

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