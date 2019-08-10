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Günün önemli gelişmelerini sizin için derledik.

10.08.2019 18:00
Günün özeti
Günün önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Kurban Bayramı öncesi ülke genelinde "Türkiye huzur ve trafik uygulaması" İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri, alışverişlerini yapabilmeleri ve bayramlarını huzur içerisinde geçirebilmeleri için yurt genelinde dün Türkiye Huzur ve Trafik (2019-2) adı altında uygulama gerçekleştirildi.
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Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, Arafat'a çıktı.
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Myanmar'da toprak kayması: 29 ölü
Myanmar'ın güney kesimindeki Ma-lat dağının bir yamacında, yoğun muson yağmurları sebebiyle dün toprak kayması meydana geldi, 29 kişi hayatını kaybetti.
(İHA)
Günün özeti

İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı, Türkiye, Huzur, Güncel

Kaynak: İHA

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