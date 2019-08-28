Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
Terör örgütüne büyük operasyon, 3 ilde 'Kıran-2 Ortak Operasyonu'
Mardin, Batman
ve Şırnak
'ta düğmeye basılan 'Kıran-2 Operasyonu' için bölgede bulunan Jandarma
Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve illerin valileri, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç tarafından koordine edilen operasyon hakkında bilgilendirildi.
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Tekirdağ'da 36 kaçak göçmen yakalandı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekipleri tarafından iki ayrı noktada 36 kaçak göçmen yakalandı.
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80 bin liralık et hırsızlığı kamerada
Maltepe'de et deposuna giren 3 hırsız, 80 bin lira değerinde eti çaldı. Hırsızlar, çaldıkları kilolarca eti geldikleri araca yükleyip hızla uzaklaştı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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Deniz yatağında uyuyakalan kadın Azak Denizi'nde kurtarıldı
Ukrayna'da bir kadın, deniz yatağında uyuyakalıp Azak Denizi açıklarına kadar sürüklenince sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
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İspanya'da domates savaşı başladı
İspanya'da her yıl düzenlenen domates festivali "La Tomatina" bu yıl da coşkuyla kutlandı. Domates savaşının yaşandığı Bunyol kasabasında renkli görüntüler ortaya çıktı.
(İHA)