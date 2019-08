Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikTerör örgütüne büyük operasyon, 3 ilde 'Kıran-2 Ortak Operasyonu'Mardin, Batman ve Şırnak 'ta düğmeye basılan 'Kıran-2 Operasyonu' için bölgede bulunan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve illerin valileri, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç tarafından koordine edilen operasyon hakkında bilgilendirildi....Tekirdağ'da 36 kaçak göçmen yakalandıTekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekipleri tarafından iki ayrı noktada 36 kaçak göçmen yakalandı....80 bin liralık et hırsızlığı kameradaMaltepe'de et deposuna giren 3 hırsız, 80 bin lira değerinde eti çaldı. Hırsızlar, çaldıkları kilolarca eti geldikleri araca yükleyip hızla uzaklaştı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı....Deniz yatağında uyuyakalan kadın Azak Denizi'nde kurtarıldıUkrayna'da bir kadın, deniz yatağında uyuyakalıp Azak Denizi açıklarına kadar sürüklenince sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı....İspanya'da domates savaşı başladıİspanya'da her yıl düzenlenen domates festivali "La Tomatina" bu yıl da coşkuyla kutlandı. Domates savaşının yaşandığı Bunyol kasabasında renkli görüntüler ortaya çıktı.(İHA)