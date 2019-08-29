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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikCumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la telefonda görüştüCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonla görüştü.

29.08.2019 17:35
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonla görüştü.
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Dış ticaret rakamları açıklandı
TÜİK verilerine göre 2019 Temmuz döneminde ihracat yüzde 7,9 arttı, ithalat yüzde 8,5 azaldı. Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde 46,9 azalarak 3 milyar 192 milyon dolara geriledi.
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Esad rejimi İdlib'e saldırdı: 7 ölü, 12 yaralı
Esad rejimince, İdlib'e düzenlenen hava saldırısında 7 sivil hayatını kaybetti, 12 sivil yaralandı.
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Kapalı Maraş, 45 yıl sonra basın mensuplarının ziyaretine açıldı
KKTC'nin askeri bölge ilan ettiği Kapalı Maraş, 45 yıl sonra basın mensuplarının ziyaretine açıldı.
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Demir korkuluklara sıkışan sevimli köpeği itfaiye kurtardı
Beyoğlu Cihangir'de bir binanın 5'inci katında balkon demirlerine sıkışan sevimli köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekipleri köpeği kucağında aşağı indirirken, meraklı vatandaşlar kurtarma anını film izler gibi izledi.
(İHA)
Günün Özeti

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel

Kaynak: İHA

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