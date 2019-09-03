Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Enflasyon rakamları açıklandı

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre Ağustos ayında tüketici fiyat endeksi aylık yüzde 0,86 artarken, yurt içi üretici fiyat endeksi yüzde 0,59 düşüş gösterdi.

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500 polisle şafak vakti dev uyuşturucu operasyonu

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Özel Harekat ekipleri yaklaşık 500 kişiyle uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu gerçekleştirdi. Koç başlarıyla evlere giren ekipler, çok sayıda gözaltı gerçekleştirdi.

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Kabil'de patlama: 16 ölü, 116 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün akşam saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 16 kişinin hayatını kaybettiği, 116 kişinin de yaralandığı belirtildi.

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Dev salatalık görenleri şaşkına çeviriyor

Bartın'ın Kozcağız beldesinde bir çiftçi tarafından yetiştirilen 21 kilogramlık salatalık ilgi odağı oldu.

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El Salvador'da geleneksel ateş topu festivali

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da düzenlenen geleneksel Ateş Topu Festivali'nde ateş topları havada uçuştu.

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Şiddet olayları kadınların savunma sporuna ilgisini artırdı

Son zamanlarda artan şiddet olayları kadınların, savunma sporuna ilgilerini artırdı. Dövüş sanatıyla kadınlar korku, öfke ve depresif hareketler karşısında kendilerini nasıl ifade edebileceklerini öğrenirken, kapkaç ve kesici aletli saldırılara karşı nasıl korumaları gerektiği de uygulamalı olarak anlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA