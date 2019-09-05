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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

05.09.2019 17:35
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize yönelik yaptırımlar, tehditler bize geri adım attıramaz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"Hava savunma sistemleri, yeni nesil savaş uçakları temini konusunda ülkemizin önüne engeller çıkarılıyor. Önümüze çıkarılan her engel aynı ürünü ve teknolojiyi kendimizin geliştirmesiyle anlamsız hale gelecek. Ülkemize yönelik yaptırımlar, tehditler bize geri adım attıramaz, yürüdüğümüz yoldaki kararlığımızı perçinler" dedi.
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Ekmek fabrikası alev alev yandı
İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan bir ekmek fabrikasında yangın çıktı. Yangın sonucu fabrika kullanılamaz hale geldi.
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Kapısı olmayan minibüsün kasasında tehlikeli yolculuk kamerada
Şile yolunda arka kapısı bulunmayan minibüsün kasasında yolculuk eden şahıs görenleri şaşkına çevirdi. Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Uzungöl'de yıkımlar başlıyor
Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de imar barışına uygun olmayan yaklaşık 118 yapının yıkımına turizm sezonunun sona ermesi ile birlikte başlanacak.
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İngiliz Parlamentosu'ndan 'Anlaşmasız Brexit'i önleme hamlesi
İngiltere Parlamentosu, Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız çıkmayı engellemeyi hedefleyen yasa tasarısını onayladı.
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Fındık banyosu yapan kedinin görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde toplanan fındığın içerisine yatarak adeta fındık banyosu yapan kedinin görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.
(İHA)
Günün özeti

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Kaynak: İHA

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