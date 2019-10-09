Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
Barış Pınarı Harekatı başladı Fırat
'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı başladı.
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"Harekat ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte"
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Harekat ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte, intikaller, hazırlıklar sürmekte" dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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Pentagon: "ABD Kuvvetlerini Suriye
'nin kuzeyinden çektik"
ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ABD'nin Suriye'den çekilme konusunda, "ABD Kuvvetlerini Suriye'nin kuzeyinden çektik" denildi.
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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 37. gününde
Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattıkları oturma eylemi, 37'nci gününe girdi.
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Almanya'da sinagog yakınında makineli tüfekle saldırı: 1 gözaltı
Almanya'da sinagog yakınında makineli tüfekle saldırı: 1 gözaltı
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Ekvador'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, hükümet karşıtı protestolar nedeniyle bölgede sokağa çıkma yasağı ilan etti.
(İHA)