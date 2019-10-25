Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Rasulayn'da artık çocuklar gülüyor

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den geri alınarak güvenliğin sağladığı Rasulayn'da artık çocukların yüzü gülüyor.

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Suriye'nin kuzeyindeki durum beni umutlandırıyor"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD ile Türkiye'nin vardığı mutabakat sayesinde Suriye'nin kuzeyindeki şiddet ve çatışmalarda ciddi bir azalma gözlendiğini söyleyerek mevcut durumun NATO adına kendisini umutlandırdığını söyledi.

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Meclis Başkanı Şentop, Avrupa Parlamento Başkanları toplantısında konuştu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Demokrasi ve insan haklarını başka ülkelerin içişlerine karışmak için bir araç olarak kullanmayacağız. İşimize gelince demokrasi havarisi olup işimize ve çıkarımıza gelmeyince demokrasiyi yıkan darbecilerin başını okşamayacağız" dedi.

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FETÖ elebaşının yeğeni sahte kimlikle yakalandı

Terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni, Beykoz'da uygulama yapan gece bekçilerine başka kişi adına düzenlenmiş sahte kimlik gösterince yakalandı. 30 yaşındaki Zeynep Gülen'in Beykoz Adliyesi'ne çıkarılıp serbest bırakıldığı ve yürütülen başka bir dosya nedeniyle bugün öğle saatlerinde İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne getirildiği öğrenildi.

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Adana'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

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Jandarmadan tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Kütahya'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait yaklaşık 3 bin sikke ile 500 bronz obje ele geçirildi.

(İHA)

Kaynak: İHA