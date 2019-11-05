Haberler » Güncel » Günün özeti

Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

05.11.2019 18:15 | Son Güncelleme: 05.11.2019 18:22
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
İkinci ortak kara devriyesi tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı Türk ve Rus askeri unsurlarının, Ayn el Arap bölgesine icra edilen 73 kilometrelik uzunluğundaki ikinci kara devresinin tamamlandığını açıkladı.
...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2020 Ocak ayı itibariyle lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu, yüzde 10 artış ile 550 liraya çıkıyor. Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak" dedi.
...
"ABD'nin terör örgütleri ile devriye yapmasını neyle izah edeceğiz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Halbuki bunlar çekilecekti, çekilme kararını verdikleri halde şu anda bölgede böyle bir devriye çalışmasını Amerika'nın terör örgütleri ile yapmasını neyle izah edeceğiz. Bunlar bizim mutabakatımızda yok" dedi.
...
İçişleri Bakanı Soylu'dan İmamoğlu açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'nin hukuk ihlalleri yaptığını ortaya koymak, Türkiye'nin terör sıfatıyla görevden alınan belediye başkanlarını savunmak, onların hapse atılmasının yanlış olduğunu ifade etmek doğru ise ben milletimden de özür dilerim, İmamoğlu'ndan da özür dilerim" dedi.
...
Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak tahliye edildi
FETÖ'nün medya yapılanması ilişkin davada gazeteci Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak mahkemenin kararının ardından tutuklu bulundukları cezaevinden tahliye edildi.
...
"Bebek katili Öcalan neyse Bağdadi ve hain Gülen aynısıdır" MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ""FETÖ'yle PKK/YPG/DEAŞ arasında hiçbir fark yoktur. Bebek katili Öcalan neyse çok manidar bir zamanlamayla tasfiye edilen Bağdadi ve Pensilvanya'da koruma altındaki hain Gülen aynısıdır" dedi.
...
Protestoların sürdüğü Irak'ta anayasa değişikliği için ilk toplantı
Irak'ta hükümet karşıtı protesto gösterileri devam ederken anayasa değişikliği için kurulan komisyon ilk toplantısını gerçekleştirdi.
(İHA)
Günün özeti

Cumhurbaşkanı, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
18:50 Giresun'da hurda toplarken bulduğu altınları polise teslim etti
18:50 BAE, Filistin Müftüsü Şeyh Hüseyin'e vize vermemiş
18:48 İspanya, eski Katalan Bakan Ponsati hakkında yakalama emri çıkardı
18:48 Akseki Belediye Başkan'ı Özkan'a ziyaret
18:48 Kızının böbreğiyle sağlığına kavuştu
18:15 Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu
17:32 Düğünde damadın cebinden para çaldı, ardından çalan müzik eşliğinde oynadı
17:30 Defineciler suçüstü yakalandı: Osmanlı dönemine ait 44 adet sikke ele geçirildi
17:09 Ejder meyvesi için işini bıraktı! Şimdi paraya para demiyor
17:08 Ünlü anketçi Murat Sarı erken seçim için tarih verdi: 2020 yılının sonunda ya da 2021 yılının başında seçim bekliyoruz
5.11.2019 18:50:44