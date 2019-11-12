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Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

12.11.2019 17:55 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:03
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
"Müzakere masasında olmak bizi bağlamaz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ey AB, şunu bilin, sizin bugüne kadar tanıdığınız ülkelerden bir ülke değil. Şu anda sizinle müzakere masasında olan bir ülke, bu müzakere masasında olmak bizi bağlamaz. Bu müzakereler bir anda bitebilir" dedi.
ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine Washington'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik ziyaret öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.
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Cari fazla Eylül'de 599 milyon dolar arttı
Cari işlemler fazlası, bir önceki yılın Eylül ayına göre 599 milyon dolar artarak 2 milyar 477 milyon dolar olarak gerçekleşti.
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Bakan Pakdemirli: "Geleceğe nefes ilk dünya rekorunu kırdı"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Geleceğe nefes ilk dünya rekorunu kırdı. Ağaç sevgisi ve orman bilinci dünyaya örnek bir seferberlik oldu. 11 milyon fidanın tamamı sahiplenildi" dedi.
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Kıran-5 Operasyonu'nda 'ta teröristlere ait sığınak ve depolar imha edildi
Muş, Diyarbakır ve Bingöl'de PKK terör örgütünün kış üslenmesine yönelik başlatılan 'Kıran-5 Operasyonu'nda Muş'ta teröristlere ait 17 sığınak ve 1 depo imha edildi.
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İpekyolu Belediye Başkanı tutuklandı
Van'da terör örgütü PKK/KCK'ye üye olmak ve örgütün propagandasını yapmak suçundan gözaltına alınan HDP'li İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan ve sözde Eş Başkan Şehzade Kurt tutuklandı.
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Bangladeş'te iki tren çarpıştı: 16 ölü, 48 yaralı
Bangladeş'te iki yolcu treninin çarpışması sonucu en az 16 kişi öldü, 48 kişi yaralandı.
(İHA)
Günün özeti

Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, Türkiye, Muş, Güncel

Kaynak: İHA
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