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Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

13.11.2019 18:00 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:10
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
Erdoğan'ın ABD temasları başladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkan Trump ile görüşmek üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyeti Washington'da Türk ve Amerikalı yetkililer karşıladı.
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Bahçeli'den kritik açıklamalar Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "ABD, terör örgütlerini açıktan kollamakla sözde Kürdistan, yani ikinci İsrail devletinin alt yapısını oluşturmaya taammüden azmetmiş, bu ihanete ayan beyan hizmet ederek politikalarını buna göre belirlemiştir" dedi.
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Kıran-6 Operasyonu başladı
Kıran-6 operasyonu başladı. Van, Hakkari ve Şırnak illeri kırsalında Faraşin Bölgesindeki operasyona, Jandarma Komando, JÖH, Güvenlik Korucuları ve PÖH timlerinden oluşan 2 bin 360 personel katılıyor.
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Bakan Soylu: "DEAŞ'ın çok önemli bir adamını yakın bir zamanda Suriye'de ele geçirdik"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ'lı teröristlerin iadesi ile ilgili yaptığı açıklamada, "DEAŞ'ın yine çok önemli bir adamını yakın bir zamanda Suriye'de ele geçirdik" dedi.
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4 belediye başkanı görevinden alındı
Diyarbakır'ın Yenişehir ve Hazro ilçe belediyeleri ile Şırnak'ın İdil ve Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar Belde başkanları görevlerinden alındı.
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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 72'nci günde
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti, 72'nci gününde de devam ediyor.
(İHA)
Günün özeti

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel

Kaynak: İHA
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